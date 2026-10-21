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Общество 21 октября 2026 16:05

В Казани в 2027 году муниципальные парковки будут бесплатными в праздничные дни

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Исполком Казани подготовил проект постановления о работе платных муниципальных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2027 году. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, режим работы платных парковок без взимания платы за размещение транспортных средств устанавливается в следующие праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников: 1, 4–8 января; 22, 23 февраля; 8 марта; 3, 10 мая; 14 июня; 30 августа; 4, 5 ноября; 31 декабря; Ураза-байрам; Курбан-байрам. Дни начала этих мусульманских праздников определяются указом Раиса Республики Татарстан в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями.

#платная парковка #Казань #постановление исполкома казани
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