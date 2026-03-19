news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 марта 2026 11:06

В Казани в 2026 году по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется ремонт 14 объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Всего в перечень вошли 13 участков автомобильных дорог и один тротуар. Работы пройдут в нескольких районах Казани.

В Авиастроительном районе ремонт затронет улицу Ленинградскую на участке от улицы Айдарова до улицы Побежимова, а также улицу Максимова – от улицы Челюскина до улицы Ленинградской.

В Кировском и Московском районах планируется обновление улицы Галимджана Баруди (от улицы Серова до улицы Батыршина), улицы Гудованцева (от улицы Тэцевской до улицы Беломорской), а также улиц Маршрутной, Можайского и Александра Пархоменко.

В Приволжском районе ремонтные работы пройдут на улице Хусаина Мавлютова – на участке от улицы Танковой до улицы Гарифьянова.

#ремонт дорог #нацпроекты #национальные проекты #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров