Общество 11 февраля 2026 14:51

В Казани в 2026 году планируют отремонтировать более 33 км дорог

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия общей протяжённостью свыше 33 километров на текущий год. Также в порядок приведут 32 участка в посёлках, входящих в состав административной территории. С таким докладом на аппаратном совещании выступил глава районной администрации Ренат Шамсутдинов.

Мэр Казани Ильсур Метшин дал положительную оценку проведённой в посёлках работе. Он отметил, что на 32 объектах в восьми жилых массивах не только обновили асфальтовое покрытие, но и благоустроили тротуары там, где позволяла ширина проезжей части, установили освещение и обустроили остановки общественного транспорта.

Градоначальник подчеркнул, что администрация наращивает объёмы дорожно-строительных работ. Только в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» были отремонтированы улицы Сахалинская, Воровского, Октябрьская и проспект Ямашева. Суммарная протяжённость обновлённых участков составила 4,5 километра.

Ещё 4,5 километра удалось привести в порядок благодаря программе ремонта внутриквартальных проездов — работы затронули 14 объектов, включая дороги и тротуары.

Ренат Шамсутдинов уточнил, что при ремонте поселковых дорог применялся комплексный подход. Заранее прорабатывались вопросы технического оснащения: устанавливались дорожные знаки, искусственные неровности, обустраивались новые пешеходные переходы и подходы к ним.

