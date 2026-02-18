В Казани в 2025 году ввели в эксплуатацию 175 социальных объектов

Управление градостроительных разрешений Казани в 2025 году выдало 175 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает мэрия города.

Из общего числа 109 объектов приходятся на гражданское строительство: учреждения образования и здравоохранения, административные здания, магазины, склады и другие сооружения. Также введено 39 многоквартирных жилых домов общей площадью 601,99 тыс. кв. метров и 27 домов блокированной застройки.

Среди введенных объектов – школа на 1224 места в жилом комплексе «Лето» (улица Анаса Тазетдинова), построенная в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», детский сад на 220 мест в ЖК «33 военный городок» (улица Ярдем), две поликлиники: взрослая в ЖК «Весна» на 400 посещений и детская в ЖК «Волжские просторы» на 200 посещений (улица Вячеслава Алемасова). Эти объекты возведены по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, открыты центр врача общей практики и педиатра в жилом массиве Салмачи (улица Жемчужная), Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию (улица Короленко) и другие сооружения.

Завершено строительство значимых для экономики промышленных объектов, а также четырех мостов и двух пешеходных переходов. Среди них: мост в поселке Кадышево через реку Солонку, мост на улице Школьной в жилом массиве Константиновка, два моста через Монастырскую протоку, подземный переход через улицу Хусаина Мавлютова и надземный переход на пересечении улиц Баруди и Деловой. Проведена реконструкция автомобильных дорог на улицах Туфана Миннуллина и Хусаина Такташа вдоль театра имени Галиасгара Камала.

Выданы акты приемки выполненных работ по сохранению четырех объектов культурного наследия: здания корпуса для монахинь (1814–1842 гг.) и настоятельского корпуса (1810–1832 гг.) на улице Япеева, 11; церкви Николы Тульского (1806–1816 гг.) на улице Большой Красной, 3; а также помещения в торговых рядах комплекса «Хлебный базар» (конец XVIII – начало XIX века) на улице Профсоюзной, 14.