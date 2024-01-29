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В Казани в 2023 году родились 19,3 тыс. детей
За 2023 год в Казани родились 19,3 тыс. малышей. Это на 610 больше, чем в 2022 году, в котором было зарегистрировано 18,7 тыс. новорожденных. Об этом на деловом понедельнике рассказала исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Елена Студеникина.
«Казань остается лидером по количеству зарегистрированных актов по рождению в Приволжском федеральном округе», – отметила спикер.
По данным Студеникиной, в столице Татарстана первенцы родились в 8,3 тыс. семьях и составили 43% от общего количества рожденных детей, вторые дети – 34%, или 6,5 тыс., третьи – 17%, или 3,2 тыс., и последующие 6% – 1,2 тыс.
«Распределение рождения мальчиков и девочек на протяжении года и последних нескольких лет сохраняется на прежнем уровне. 52% составили мальчики (10 тыс.) и 48% – девочки (9,3 тыс.)», – отметила она.
В 259 семьях родились двойняшки, в 3 семьях – тройняшки.
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