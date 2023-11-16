Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани в 2023 году предпринимателей стало больше на 15%
Количество предпринимателей в Казани в 2023 году выросло на 15% относительно 2022-го.
Согласно данным «Авито Услуги», большая часть казанских бизнесменов (75%) ведут дела одни. Еще 7% предпринимателей работают с другом. 6% организуют деятельность со знакомым-партнером и столько же с супругом. Лишь 4% «делают бизнес» с другими родственниками.
Что касается стартового капитала, то 76% предпринимателей в России используют свои накопления. Кредитными средствами пользуются 10% бизнесменов, 6% берут в займы у родных и друзей.
Успехом в предпринимательстве 49% опрошенных называют возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Еще для 48% успех в бизнесе – это обретение финансовой независимости. Для 33% бизнесменов успехом считается общественное и профессиональное признание. А вот ради люксовых и роскошных вещей к успеху стремятся только 12% респондентов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»