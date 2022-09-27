Обновленный лагерь «Молодая Гвардия» откроется в Казани в 2023 году

В Казани в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию обновленного лагеря спортивного профиля «Молодая Гвардия». Его вместимость увеличится до 280 человек за смену. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Работа по реновации лагеря «Молодая Гвардия» ведется с прошлого года. «Его основное направление – спортивная направленность и доолимпийская подготовка молодого поколения. Смены будут организованы по разным видам спорта», – рассказал спикер.

Сулейманов добавил, что в 2023 году запланирована реновация лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе, основное направление которого – изучение детьми флоры и фауны хвойного леса. После проведенных работ увеличится количество смен, лагерь сможет принять до 240 детей за летний сезон.

«Думаю, что в ближайшее время там начнутся подготовительные работы», – отметил министр.

Кроме того, по его словам, после ремонта детский лагерь «Дубравушка» Ютазинского района увеличит мощность с 80 до 100 человек в смену. «Тематика смен лагеря будет соответствующая – краеведческая, экологическая», – заметил Сулейманов