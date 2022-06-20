В Казани в 2022 году в программу капремонта попал 161 дом

В Казани в 2022 году планируется провести капремонт в 161 доме. Работы должны быть завершены до 30 сентября, рассказал на деловом понедельнике в мэрии заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

На сегодня работы выполнены уже на 25%, отметил он.

За сезон в 57 домах отремонтируют крышу, в 55 – фасады, в 76 – систему отопления.

Особенно Гиниятуллин отметил 37 малоэтажных домов, на ремонт которых деньги выделил бюджет, поскольку взносов жителей не хватает.

Всего на капитальный ремонт в этом году заложена сумма в 2,4 млрд рублей.