В Казани в 2022 году пройдет Всероссийский форум студентов СПО «ПРО Добро»

В Казани в следующем году впервые пройдет Всероссийский форум для студентов среднего профессионального образования «ПРО Добро». Об этом на открытии фестиваля «Урам» сообщил руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

«В Татарстане система работы со студентами налажена на высочайшем уровне. В этом году мы впервые провели форум для студентов СПО „ПРО Добро“, где собрали около 1 тыс. специалистов со всей страны. Я думаю, что мы и в следующем году проведем такое мероприятие, только в большем масштабе», — отметил Красноруцкий.

По словам главы Российского союза молодежи, эта инициатива поддержана Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Организаторы предварительно планируют провести форум «ПРО Добро» в Казани осенью 2022 года.