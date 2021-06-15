В Казани в 2021 году появится дополнительные 900 мест в детсадах для детей до трех лет

В Казани планируют дополнительно выделить в детсадах 900 мест для детей до трех лет. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани Петр Королев.

В связи с увеличением рождаемости Казани из республиканского бюджета выделено 90 млн рублей на перепрофилирование старших групп в детсадах в ясельные для детей в возрасте до трех лет.

«Благодаря этому в 37 детских садах в этом году будут созданы дополнительные 900 мест для малышей», — сказал Королев.

Также в этом году планируют капитально отремонтировать 15 городских детсадов.