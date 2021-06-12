В Казани в 15-й раз прошло награждение победителей конкурса «Дети рисуют страну»

В Казани, в детском городе профессий «Кид Спейс», подвели итоги 15-го республиканского конкурса «Дети рисуют страну». Церемония была приурочена ко Дню России, сообщает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

Всего на суд жюри поступило более 9 тыс. рисунков со всех районов РТ. В финал прошли более 370 работ.

«В рамках конкурса мы стараемся поддержать талантливых детей. Перед началом творческая команда исполкома спрашивала у ребят: „Что такое Россия?“ — и мне понравился ответ ребят, что это родное. Так держать», — сказал во время награждения руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

В новой номинации «Год родных языков и народного единства» приз зрительских симпатий достался Эвелине Галлямовой из Агрызского района, а первое место заняла Валерия Парфенова из чистопольской детской художественной школы.

В номинации традиционно вынесли и другие актуальные для РФ и Татарстана темы. Так, в категории «Год науки и технологий» приз зрительских симпатий получила Кира Надиенко из Высокогорского района, а победителем стал Артемий Жернаков из Мензелинской школы-интерната.

2020 год был ознаменован борьбой с Covid-19, в благодарность медикам оргкомитет конкурса создал номинацию «Спасибо врачам». В этой номинации от объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» приз получила Зиля Хасянова из Казани. Еще один приз зрительских симпатий вручили Дамиру Гадылшину — воспитаннику Казанской школы-интерната им. Ласточкиной для детей с ОВЗ, а победителем в номинации стала Алиса Спиридонова из Елабужского района.

Спецприз за активное участие в конкурсе получили ученики 3 «А» класса казанской школы № 180.

Ребят наградили ценными призами от организаторов, в частности, от регионального отделения «Единой России», Управления ГИБДД МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ.

Фото: инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».