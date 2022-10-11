В Казани в 12-й раз зазвучит дом Софии Губайдулиной

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Свой 91-й день рождения 24 октября отпразднует выдающийся композитор современности и уроженка Татарстана София Губайдулина. К значимому дню Центр современной музыки имени Губайдулиной проведет XII фестиваль «Звучащий дом Софии».

На этот раз ключевым моментом фестиваля станет не исполнение музыкальных произведений, а выставка работ татарстанских художников, на которых повлиял талант именинницы. Галерея современного искусства ГМИИ РТ приглашает оценить портретные работы разных лет, в которых с использованием различных стилистик под разным ракурсом отражена личность Губайдулиной.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие из художников были знакомы с ней лично, другие вдохновлялись исключительно ее музыкальным дарованием, многие являются близкими друзьями нашего центра. Но так или иначе здесь можно проследить, к каким художественным изысканиям побуждает творчество и личность самой Губайдулиной», — рассказала о концепции худрук центра Лейла Монасыпова.

Здесь будут представлены работы Зуфара Гимаева, Рашида Гилазова, Любови Гриценко, Равиля Садриева, Татьяны и Юрия Бердниковых, а также других художников.

Отдельной частью экспозиции станет печатная графика молодого художника Лейлы Фаизовой «Музыка и коллаграфия», созданная специально для этого проекта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После торжественного открытия выставки состоится концерт и презентация документальных фильмов о творчестве Софии Губайдулиной, созданных творческой группой центра.

Последней работой стал документальный фильм «О любви и ненависти. Композитор София Губайдулина». Документальный фильм раскрывает личность и творческий мир композитора-философа сквозь призму ее грандиозной оратории «О любви и ненависти».

«В своем сочинении „О любви и ненависти“ Губайдулина подходит к главным вопросам бытия. Оратория как бы втягивает тебя в такие глубины подсознания, что ты и сам начинаешь трансформироваться. Редко какие документальные фильмы раскрывают глубинные проблемы. К счастью, эта кинолента относится к этому случаю», — считает заслуженный артист РФ и народный артист РТ Шамиль Монасыпов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следующий день фестиваля также состоится в стенах ГСИ, но теперь уже здесь окажется представлена музыкальная часть события. Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой исполнят сочинения Софии Губайдулиной и ее современников — эстонца Арво Пярта и француза Эжен Бозза.

«Музыка этих композиторов сильно перекликается с музыкальным видением Софии Губайдулиной. Арво Пярта и вовсе можно назвать ее соратником по творчеству. К примеру, у Губайдулиной есть „Размышления на тему BACH”, а у Пярта — „Коллаж на тему B-A-C-H”. У слушателей будет возможность сравнить то, как они перекликаются между собой», — поделилась PR-менеджер центра, композитор Лилия Исхакова.

Третий и завершающий день проекта состоится в детской музыкальной школе №1 имени Чайковского, выпускницей которой является сама София Губайдулина.

В программе — произведения Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке, а также нового поколения композиторов — Эльмира Низамова, Лилии Исхаковой, Романа Пархоменко.

Их сочинения попадут в руки музыкантов Московского ансамбля современной музыки. «Это один из самых лучших ансамблей, исполняющих современную музыку — не только в России, но в мире. Там играют первоклассные музыканты. Аналогов этому ансамблю нет, и мы рады, что они согласились принять участие в нашем проекте», — подчеркнула Исхакова.