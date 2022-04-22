В Казани узнать о своих долгах можно будет в отделении МФЦ

В Казани с 26 по 28 апреля пройдет акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах», сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

В эти три дня в отделении МФЦ Советского района будет организован пункт, где любой желающий сможет в режиме онлайн узнать о задолженностях и получить консультацию судебного пристава.

Пристав расскажут, как самостоятельно можно отслеживать наличие или отсутствие задолженности, а также о способах ее погашения.

26 апреля получить консультацию можно будет с 10.00 до 12.30. 27 апреля с 15.00 до 17.30, а в четверг, 28 апреля 12.00 до 14.30.

