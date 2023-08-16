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В Казани уже в третий раз за год пройдет акция «Лапа дружбы»
В воскресенье, 20 августа, в столице Татарстана состоится третья с начала года благотворительная акция «Лапа дружбы». На бульваре по улице Фучика горожане смогут увидеть собак из приютов и при желании забрать их домой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Мероприятие будет организовано на площадке для выгула собак, оно продлится с 15 до 19 часов. Желающие обрести домашнего питомца должны взять с собой паспорт — собаки передаются только по договору о передаче животного, уточняют в Дирекции парков и скверов Казани.
Кроме того, посетители смогут получить консультации врачей клиники Petlife, принять участие в мастер-классе «Юный ветеринар», приобрести товары и лакомства на благотворительной ярмарке.
В 16.30 начнется лекция «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости» от хирурга-ветеринара Алисы Гаевой, а в 17.30 — лекция «Полезный досуг хвостатых и секреты комфортной прогулки» от инструктора — спортсмена по танцам с собаками Регины Мухметхановой.
Помимо этого, будет работать «стол добра», где можно будет пожертвовать корм, пеленки, миски и наполнители. Всё собранное получат участники акции.
На первой в этом году «Лапе дружбы» новый дом обрели четыре щенка, на второй — три.
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