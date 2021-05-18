news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  17:30

В Казани уволили двух ремонтников, которые разбили лобовое стекло автобуса ради видео

news_top_970_100

В Казани уволены два сотрудника ремонтного бокса, которые ради съемки «вирусного» ролика разбили лобовое стекло автобуса. Об этом рассказали в Ассоциации АТП Татарстана.

Решение было принято руководством «ПАТП №4». По данным предприятия, стекло должно было быть заменено в плановом порядке. Однако работники решили снять ролик для соцсетей, ради которого и нарушили указание.

«Позиция предприятия в данной ситуации однозначна: к нарушителям трудовой дисциплины и техники безопасности на рабочих местах применять только самые жесткие дисциплинарные меры», — рассказали в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

АТП РТ разбили стекло
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное