В Казани уволили главу дачного поселка за самовольное отключение света

Председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) ОАО «КМПО» уволили без права занимать должность в течение двух ближайших лет, сообщает пресс-служба УФАС по РТ. На него поступали многочисленные жалобы дачников из-за отключения света.

Решение принято в мировом суде Авиастроительного района Казани. Причем раньше он уже привлекался к ответственности за нарушение правил доступа к услугам по передаче электроэнергии, но в прошлый раз отделался штрафом.

«Штраф не оплачивался, а председатель вновь совершал аналогичное правонарушение за что и был в итоге дисквалифицирован», – уточнили в ведомстве.