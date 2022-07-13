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Ру Тат
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Общество
13 июля 2022  15:16

В Казани уволили главу дачного поселка за самовольное отключение света

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Председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) ОАО «КМПО» уволили без права занимать должность в течение двух ближайших лет, сообщает пресс-служба УФАС по РТ. На него поступали многочисленные жалобы дачников из-за отключения света.

Решение принято в мировом суде Авиастроительного района Казани. Причем раньше он уже привлекался к ответственности за нарушение правил доступа к услугам по передаче электроэнергии, но в прошлый раз отделался штрафом.

«Штраф не оплачивался, а председатель вновь совершал аналогичное правонарушение за что и был в итоге дисквалифицирован», – уточнили в ведомстве.

#УФАС по РТ #снт
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