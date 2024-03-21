В Казани уволили директора кадетской школы-интерната после проверки Счетной платы РТ

После проверки Счетной платы Татарстана и выявленных нарушений были уволены директор и главный бухгалтер Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Счетная палата РТ провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на деятельность кадетских школ-интернатов, за 2020–2022 годы.

«С каждым руководителем учреждения, главным бухгалтером мы провели встречи, обсудили нарушения, которые были выявлены. Это разного рода нарушения, которые требуют повышения квалификации тех людей, которые работают на местах. Дошло дело и до административных мер за нарушения, вплоть до увольнения», — рассказал Хайруллин.

По его словам, 70% всех выявленных нарушений устранили в ходе проверки.

В 2020–2022 годах директором Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова был Раис Юнусов. Сейчас руководителем учреждения является Андрей Кратков.