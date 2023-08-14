В Казани увеличилось количество обращений по защите прав несовершеннолетних

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За первую половину 2023 года в столице Татарстана на 20% выросло количество звонков на телефон доверия, связанных с защитой прав несовершеннолетних. Об этом сообщила на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«Эти обращения направляются председателю комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки того района Казани или Республики Татарстан, откуда поступил данный звонок», — пояснила докладчица.

Загидуллина добавила, что всего за первые шесть месяцев этого года на телефон доверия поступило около 9,9 тыс. звонков по разным вопросам, что почти на 2 тыс. меньше, чем годом ранее.