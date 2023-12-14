В Казани увеличилось число муниципальных парковок

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В столице Татарстана появились три новые платные муниципальные парковки. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Новые парковки созданы в Кочетовом переулке (по обе стороны, от пересечения с ул. Щапова до пересечения с ул. Некрасова) и на улицах Подлужная (четная сторона, от пересечения с ул. Толстого до дома №60) и Батурина (четная сторона, напротив дома №5 по Кремлевской набережной).

Парковка в Кочетовом переулке рассчитана на 120 машино-мест, на улице Батурина — на 13, а на Подлужной — на 36. При этом на этих трех парковках плата за час пользования составит пока 50 рублей вместо стандартных 70.

Кроме того, расширена парковка на улице Щапова за счет ее четной стороны (от пересечения с пер. Кочетов до пересечения с ул. Маяковского) в дополнение к нечетной, число машино-мест здесь увеличится с 28 до 36.

Помимо этого, на улице Некрасова количество машино-мест вырастет с 26 до 136, а на улице Фатиха Карима — с 49 до 60. Напротив, на улице Ахтямова число машино-мест уменьшится с 39 до 20.

В результате общее число мест на платных муниципальных парковках Казани вырастет с 8986 до 9265.