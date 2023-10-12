В Казани увеличили число платных муниципальных парковок

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Власти Казани дополнили список платных муниципальных парковок еще четырьмя объектами. Постановление опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

Согласно приложению, новые парковки появятся на Чернышевского — нечетная сторона улицы, на участке от пересечения с Московской до пересечения с Лево-Булачной, на Адоратского — четная сторона улицы, от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с ул. Академика Лаврентьева.

Самое большое количество машино-мест для парковки (79) появится на ул. Жимешле — от пересечения с Дубравной, напротив зданий № 2А по Дубравной, № 2В по ул. Комиссара Габишева. Еще 33 машино-места будет отведено в местном проезде от пересечения с ул. Подлужная до пересечения с Кремлевской набережной.