Общество 4 февраля 2026 16:36

В Казани увеличили число машино-мест на планируемой парковке в Кировском районе

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана увеличили число машино-мест на планируемой муниципальной парковке в Кировском районе города. Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Парковка, которую создадут на местном проезде по четной стороне улицы Большая Крыловка – от пересечения с улицей Поперечно-Базарная до пересечения с улицей Коммунаров, будет включать не 78, а 81 машино-место.

Час нахождения автомобиля на новой стоянке будет обходиться в 30 рублей, как и предполагалось изначально.

В итоге общее число платных машино-мест в столице РТ вырастет с 14 489 не до 14 567, а до 14 570.

#платные парковки #муниципальные парковки казани #муниципальные парковки
