В Казани увеличили число машино-мест на планируемой парковке в Кировском районе
В столице Татарстана увеличили число машино-мест на планируемой муниципальной парковке в Кировском районе города. Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Парковка, которую создадут на местном проезде по четной стороне улицы Большая Крыловка – от пересечения с улицей Поперечно-Базарная до пересечения с улицей Коммунаров, будет включать не 78, а 81 машино-место.
Час нахождения автомобиля на новой стоянке будет обходиться в 30 рублей, как и предполагалось изначально.
В итоге общее число платных машино-мест в столице РТ вырастет с 14 489 не до 14 567, а до 14 570.