Власти Казани увеличат территорию строительства домов для жилого комплекса «Акчарлак»

В Казани увеличат территорию строительства домов для жилого комплекса «Акчарлак» по улице Николая Ершова. Такое решение было принято на внеочередной XVI сессии Казгордумы.

«ООО “Специализированный застройщик “Бизнес Строй Проект” обратилось с заявлением о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки в отношении земельного участка площадью 10 362 кв. метра для жилого комплекса “Акчарлак”», – рассказал начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов.

Заявитель предложил изменить границы территории размещения объектов общественно-делового назначения, увеличив зону смешанной жилой и общественной застройки для земельного участка по улице Николая Ершова.

Депутаты также приняли изменения границ других территориальных зон земельных участков и подзон улично-дорожной сети на карте градостроительного зонирования.