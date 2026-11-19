Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Казани на 2027 год установят дополнительную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми отдельным категориям граждан. Соответствующий проект постановления Исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, компенсация полагается родителям – работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, отнесенным к учебно-вспомогательному персоналу и общеотраслевым профессиям рабочих, а также родителям-инвалидам I и II групп и супругам-инвалидам I и II групп, являющимся родителями ребенка.

Размер компенсации рассчитывается по следующей формуле: из внесенной родительской платы вычитаются компенсации, предусмотренные республиканским и муниципальным постановлениями. Уполномоченным органом по выплате определено Управление образования Исполкома Казани, а прием документов и консультирование будет вести специализированная организация. Для получения компенсации нужны заявление, справка с места работы или документы об инвалидности, а также свидетельство о браке для супругов-инвалидов. Документы можно подать лично или по почте.

В выплате откажут при непредставлении документов, истечении их срока действия, оформлении с нарушением требований или наличии задолженности по налогам и сборам. Выплата прекращается при утрате права, смене образовательной организации, лишении родительских прав или смерти заявителя.