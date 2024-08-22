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В Казани увеличат грант для поддержки школ, работающих в сложных условиях
В столице Татарстана увеличат размер гранта для поддержки школ, которые работают в сложных социально-экономических условиях. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на августовской конференции работников образования.
Проект по поддержке школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, запущен в прошлом учебном году. Административные команды десяти организаций прошли обучение в Высшей школе экономики, а также им выделили 5 млн рублей на укрепление материально-технической базы, рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.
В результате, по его словам, в этом году в пяти школах наблюдается положительная динамика средних баллов ЕГЭ по математике, а в трех — и по математике, и по русскому языку. Кроме того, на ЕГЭ все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам.
«Часто мы оцениваем школы только по результатам ЕГЭ и олимпиад, но это неполная картина. Школы — это сложные организмы, и судить о них только по формальным показателям несправедливо. Например, некоторые школы работают в сложных социально-экономических условиях, их успеваемость может быть невысокой, но это не делает их плохими», — подчеркнул Ризванов.
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