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Общество 22 августа 2024 21:00

В Казани увеличат грант для поддержки школ, работающих в сложных условиях

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В столице Татарстана увеличат размер гранта для поддержки школ, которые работают в сложных социально-экономических условиях. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на августовской конференции работников образования.

Проект по поддержке школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, запущен в прошлом учебном году. Административные команды десяти организаций прошли обучение в Высшей школе экономики, а также им выделили 5 млн рублей на укрепление материально-технической базы, рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

В результате, по его словам, в этом году в пяти школах наблюдается положительная динамика средних баллов ЕГЭ по математике, а в трех и по математике, и по русскому языку. Кроме того, на ЕГЭ все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам.

«Часто мы оцениваем школы только по результатам ЕГЭ и олимпиад, но это неполная картина. Школы это сложные организмы, и судить о них только по формальным показателям несправедливо. Например, некоторые школы работают в сложных социально-экономических условиях, их успеваемость может быть невысокой, но это не делает их плохими», подчеркнул Ризванов.

#школы Казани
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