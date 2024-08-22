В Казани увеличат грант для поддержки школ, работающих в сложных условиях

В столице Татарстана увеличат размер гранта для поддержки школ, которые работают в сложных социально-экономических условиях. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на августовской конференции работников образования.

Проект по поддержке школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, запущен в прошлом учебном году. Административные команды десяти организаций прошли обучение в Высшей школе экономики, а также им выделили 5 млн рублей на укрепление материально-технической базы, рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

В результате, по его словам, в этом году в пяти школах наблюдается положительная динамика средних баллов ЕГЭ по математике, а в трех — и по математике, и по русскому языку. Кроме того, на ЕГЭ все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам.