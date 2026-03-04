В Казани увеличат число парковок с бесплатным 30-минутным периодом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана планируют организовать 10 новых муниципальных паркингов, где время бесплатной стоянки составит полчаса вместо стандартных 15 минут. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает портал мэрии.

Новые парковочные зоны общей вместимостью 112 машиномест появятся вблизи социально значимых учреждений: школ, детских садов и поликлиник. В частности, площадки с увеличенным льготным временем планируют разместить на улицах Гагарина, Чишмяле, Волкова, Вишневского и других.

На сегодняшний день в Казани уже действуют 22 такие парковки, способные вместить 431 автомобиль. После запуска новых участков общее количество муниципальных паркингов с бесплатным 30-минутным режимом вырастет до 32.

Ранее время бесплатной стоянки было увеличено на парковках на улице Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2), на съезде с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского, на улицах Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»), Четаева и Достоевского.