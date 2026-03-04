news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 17:23

В Казани увеличат число парковок с бесплатным 30-минутным периодом

Читайте нас в
Телеграм
В Казани увеличат число парковок с бесплатным 30-минутным периодом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана планируют организовать 10 новых муниципальных паркингов, где время бесплатной стоянки составит полчаса вместо стандартных 15 минут. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает портал мэрии.

Новые парковочные зоны общей вместимостью 112 машиномест появятся вблизи социально значимых учреждений: школ, детских садов и поликлиник. В частности, площадки с увеличенным льготным временем планируют разместить на улицах Гагарина, Чишмяле, Волкова, Вишневского и других.

На сегодняшний день в Казани уже действуют 22 такие парковки, способные вместить 431 автомобиль. После запуска новых участков общее количество муниципальных паркингов с бесплатным 30-минутным режимом вырастет до 32.

Ранее время бесплатной стоянки было увеличено на парковках на улице Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2), на съезде с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского, на улицах Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»), Четаева и Достоевского.

читайте также
В пяти местах Казани увеличено время парковки у социальных объектов
В пяти местах Казани увеличено время парковки у социальных объектов
#муниципальные парковки казани #платные парковки в казани #паркинги #бесплатная парковка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
Новости партнеров