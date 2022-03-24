В Казани увековечили память о легендарных артистах Исламии и Халиле Махмутовых

В Казани на улице Жуковского открыли мемориальную доску легендарным артистам татарского театра Исламие и Халилю Махмутовым.

«Более 50 лет верно служить своему театру, 46 лет жить одной любящей семьей и вырастить двух дочерей — Лилию и Лейсан — наверное, это великое счастье. Если вы вместе и на работе, и дома, и в единстве служите своему народу — это ведь и есть счастье», — сказал на церемонии открытия мемориала заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Вице-премьер подчеркнул, что театр всегда был неотъемлемой частью татарской культуры. «Для сохранения памяти о наших артистах в театре ведется большая работа», — добавил Шайхразиев.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ Нурия Хашимова напомнила, что совсем недавно на этом же доме была установлена памятная доска в честь известного татарского писателя Фаниса Яруллина.

«Исламия апа и Халиль абый внесли огромный вклад в развитие области искусства. Их дело продолжают их дочери. Наш долг — память о наших видных артистах передать будущим поколениям», — сказала она.

Заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова подчеркнула, что Махмутовы — не просто артисты Тинчуринского театра, они оставили заметный след в истории татарского театра в целом. «Рано ушли, но хочется надеяться, что они прожили счастливую жизнь», — сказала Сагитова.

«В их квартиру всегда приходили люди. Кто это был — я не знаю, но каждый день к ним приходили. Они оба были светлые люди», — заметил артист Камаловского театра Азгар Шакиров, который в доме на Жуковского был соседом Махмутовых.

«Говорят, на фасаде дома Вам места не останется. А я говорю — найдется. Всем хватит места», — подчеркнул артист.

Дочери Махмутовых, Лилия и Лейсан, в своем выступлении поблагодарили инициаторов установки памятной доски и руководство республики за поддержку, а также автора работы Рустема Габбасова и всем пришедшим на торжественное открытие. «Наши родители своим трудом заслужили такую честь. Пусть их души будут рады», — сказали они.

На церемонии открытия мемориальной доски также выступили младшая сестра Исламии Махмутовой Рузия Мутыгуллина и ее муж Ринат Закиров, директор Казанского кооперативного техникума и руководитель землячества Алькеевского района Алсу Набиева, руководитель отдела культуры Мамадышского района Степан Спиридонов, драматург Радиф Сагъди, художественный руководитель Буинского театра Раиль Садриев, артисты Тинчуринского театра Альфия Хасанова и Зуфар Харисов.

Организатор церемонии открытия директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов поблагодарил всех, кто причастен к событию. «Если не забудем слово „память“, думаю, наш театр и наше искусство будут жить», — добавил главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов.

Дом №9 на улице Жуковского известен тем, что в свое время в нем проживали видные деятели татарской культуры. В будущем на фасаде дома также могут появиться мемориальные доски в честь выдающихся артистов Камаловского театра Веры Минкиной и Ирека Багманова.