В Казани увековечили память Айрата Гилязова, спасшего семерых бойцов

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В казанской гимназии №4 с татарским языком обучения увековечили память выпускника образовательного учреждения Айрата Гилязова, участвовавшего в специальной операции, спасшего семерых товарищей, а затем погибшего. На фасаде гимназии теперь установлена мемориальная доска в его честь, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России».

Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Герои нашего времени. Память поколений», который реализует МГЕР РТ на средства гранта Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В церемонии приняли участие депутат Государственного Совета РТ, руководитель МГЕР РТ Руслан Шигабуддинов, военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Ленар Хайрутдинов, директор гимназии Илхания Вахитова, молодогвардейцы, родные погибших военнослужащих, педагоги и учащиеся.

После подъема флагов России и Татарстана и исполнения гимнов Руслан Шигабуддинов обратился к учащимся. «Они были такими же ребятами, как мы с вами. Играли на этих улицах, ходили в эту школу. Теперь их имена становятся частью истории гимназии», – констатировал он.

«Важно, чтобы за именем на мемориальной доске ученики знали человека: каким он был, о чем мечтал, как помогал другим. Айрат, даже будучи раненым, спасал товарищей. Сохранить память о его поступке и передать ее следующим поколениям – наша общая ответственность», – подчеркнул активист.

Айрат Рифович Гилязов родился 6 января 1987 года в Казани. В детстве мечтал о военной службе. В 2004 году окончил среднюю школу №73 Кировского района Казани, ныне гимназию №4. Затем поступил в КАИ имени А. Н. Туполева на специальность «Информационная безопасность».

В ходе частичной мобилизации, 1 ноября 2022 года, Айрат был призван в ряды Вооруженных сил РФ и распределен в медицинский взвод 3-го батальона 1231-го полка (войсковая часть №29655). После краткосрочных медицинских курсов его 26 декабря 2022 года направили в Донецк, где он еще более трех месяцев обучался медицинскому делу.

В ходе боев Айрат спасал раненых и оказывал им первую помощь. Сослуживцы отмечали его храбрость, решительность и готовность прийти на помощь товарищам, отмечает пресс-служба МГЕР РТ.

В последний бой казанец отправился 4 мая 2023 года. Будучи сам ранен, Айрат сумел перетащить с открытого поля в здание семерых раненых военнослужащих. Погиб он 5 мая. Указом Президента РФ Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.

В этот же день на территории гимназии открыли аллею Славы, увековечившую память не только Айрата Гилязова, но и других погибших на спецоперации выпускников – Батыра Кахарова, Ильдуса Сафиуллина, Дамира Ахтямова и Камиля Галимуллина. Аллея создана на средства родителей и родственников бойцов, а также администрации образовательного учреждения.

Директор поблагодарила всех, кто принял участие в создании этого памятника бывшим учащимся гимназии. «Память о них навсегда останется в сердцах тех, кто их любил и уважал. Пока мы помним – они живы. Вечная память героям. Вечная слава нашим выпускникам», – заявила Илхания Вахитова.

Родственники и учителя поделились воспоминаниями о павших. Гимназисты представили подготовленную ими литературно-музыкальную композицию. Собравшиеся почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы.

Руководитель республиканского проекта «Герои Нашего Времени. Память поколений» Асаф Сулагаев выразил уверенность, что работа по увековечению памяти помогает молодежи узнавать историю своей школы и земляков. «Важно, чтобы эта работа продолжалась и после церемонии: чтобы о земляках рассказывали на уроках, сохраняли воспоминания о них и поддерживали связь с их семьями», – добавил он.