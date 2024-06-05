В Казани увековечат память поэтессы Вероники Тушновой

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Необходимо отдать дань памяти советской поэтессе и переводчице Веронике Тушновой в месте, где она родилась, – участница Великой Отечественной войны появилась на свет 27 марта 1911 года в Казани. С таким поручением на встрече с русским национально-культурным объединением РТ выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Соответствующее поручение мы дадим. По увековечиванию есть определенный регламент. Мы вас услышали. В какой форме это сделать, продумаем: памятная доска это будет или памятник», — заявил Минниханов.

Председатель татарстанского отделения «Союза писателей России» Татьяна Сушенцова рассказала, что Вероника Тушнова — участник Великой Отечественной войны, работала в военные годы в казанском госпитале. На её стихи были написаны популярные песни «Не отрекаются любя», «А знаешь, всё ещё будет!..», «Сто часов счастья» и другие.

«Приближается празднование 80-летия празднования Дня Великой Победы. К этой дате мы бы очень хотели выпустить сборник ее стихов», — обратилась с просьбой Сушенцова.

Минниханов поддержал и эту инициативу и дал соответствующие поручения.