В Казани утвержден размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов

Власти Казани утвердили размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома города и опубликовано в Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Согласно документу размер стоимости на вывоз жидких отходов без НДС составит 14,3 рубля за квадратный метр в месяц, с НДС — 17,16 рубля.

Оплачивать услугу будут наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственники помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, говорится в документе.

