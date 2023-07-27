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В Казани утвержден размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов
Власти Казани утвердили размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома города и опубликовано в Сборнике документов и муниципальных правовых актов.
Согласно документу размер стоимости на вывоз жидких отходов без НДС составит 14,3 рубля за квадратный метр в месяц, с НДС — 17,16 рубля.
Оплачивать услугу будут наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственники помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, говорится в документе.
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