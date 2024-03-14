В Казани утвердили требования к компенсационному озеленению

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В Казани утверждены требования к компенсационному (восстановительному) озеленению. Оно проводится на участках, где зеленые насаждения пострадали или были уничтожены, к примеру, во время ремонта дворов, строительства дорог и других объектов. Документ опубликован в новом сборнике исполкома столицы Татарстана.

Саженцы, которые используются при компенсационном озеленении, должны иметь прямой ствол и симметричную крону, одревесневший верхушечный побег и сформировавшуюся почку. Их корневая система не должна иметь повреждений или поражения болезнями либо вредителями. При этом саженцы необходимо брать только из питомников, а не использовать материал из лесных насаждений или лесокультур. Под категорический запрет попадают приобретение и высадка саженцев с вредителями, заболеваниями, язвами, опухолями, некрозами на коре и другими повреждениями.

Если материал куплен в других регионах либо странах, каждая партия должна пройти карантин и иметь соответствующую документацию.

Кроме того, документ устанавливает правила для проведения работ, к примеру размеры ям и траншей под посадку, подвязку колышками, устройство лунок, а также последующий уход за саженцами.

Приемка результатов компенсационного озеленения будет проводиться в период с 20 апреля по 1 ноября.