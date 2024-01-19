Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани утвердили перечень должностей, требующих предоставления сведений о доходах
Власти Казани утвердили списки должностей муниципальной службы горисполкома, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие должны будут предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — свои, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.
В приложении приводятся списки должностей в аппарате исполкома, администраций районов, в Префектуре «Старый город», городских комитетах и управлениях.
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата исполнительного комитета Казани Б.Р.Алеева», — сказано в документе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»