В Казани утвердили перечень должностей, требующих предоставления сведений о доходах

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Власти Казани утвердили списки должностей муниципальной службы горисполкома, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие должны будут предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — свои, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

В приложении приводятся списки должностей в аппарате исполкома, администраций районов, в Префектуре «Старый город», городских комитетах и управлениях.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата исполнительного комитета Казани Б.Р.Алеева», — сказано в документе.