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Культура 28 августа 2023 11:46

В Казани утвердили границы ОКН федерального значения – усадьбы Сандецкого

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Комитет РТ по охране объектов культурного наследия утвердил границы усадьбы Сандецкого начала XX века. Соответствующая информация появилась на сайте комитета.

Здание по ул.Карла Маркса, 64 является объектом культурного наследия федерального значения.

Сведения о границах усадьбы поручено внести в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России и в Единый государственный реестр недвижимости.

Скриншот документа

Напомним, усадьба Сандецкого – исторический памятник архитектуры, построенный в 1906 году. Являлась резиденцией командующего Казанским военным округом генерала Александра Сандецкого. В комплекс усадьбы входят дом-особняк, флигель и сад с кованой оградой.

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