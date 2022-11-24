В Казани утвердили границы микрорайона М-14 у РКБ

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания нового микрорайона М-14. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Согласно документации, границами участка станут: улица Братьев Батталовых, жилой массив Медгородок-3, улица Шамиля Каратая и улица Белые Росы.

Планируется, что в микрорайоне будет проживать около 14 тыс. человек. Для этого будут построены новые жилые дома общей площадью 250 тыс. квадратных метров. При этом свыше 50 тыс. квадратных метров жилья уже построены.

Помимо этого, планируется строительство двух школ, пяти детских садов, продуктовых и бытовых магазинов, а также парковки.

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова приоритет при заселении в этот микрорайон будет отдаваться учителям и врачам.