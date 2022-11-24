news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
24 ноября 2022  12:21
Александр Хевронин

В Казани утвердили границы микрорайона М-14 у РКБ

news_top_970_100

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания нового микрорайона М-14. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Согласно документации, границами участка станут: улица Братьев Батталовых, жилой массив Медгородок-3, улица Шамиля Каратая и улица Белые Росы.

Планируется, что в микрорайоне будет проживать около 14 тыс. человек. Для этого будут построены новые жилые дома общей площадью 250 тыс. квадратных метров. При этом свыше 50 тыс. квадратных метров жилья уже построены.

Помимо этого, планируется строительство двух школ, пяти детских садов, продуктовых и бытовых магазинов, а также парковки. 

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова приоритет при заселении в этот микрорайон будет отдаваться учителям и врачам.

#исполком казани #новый микрорайон #строительство жилья
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100