В Казани утвердили архитектурную концепцию проекта GloraX Урицкого

Управление архитектуры и градостроительства Казани утвердило архитектурный облик проекта GloraX Урицкого от федерального девелопера GloraX. Проект комфорт-класса с авторской архитектурой будет реализован в Московском районе столицы Татарстана. Общая площадь GloraX Урицкого составит 46,1 тыс. кв. м. Начало строительства запланировано на март 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

GloraX Урицкого — уже третий проект мультиформатного девелопера GloraX в Казани. Расположенный в 5 минутах пешком от парка имени Урицкого и на таком же удалении от крупного транспортного узла «Северный вокзал» с одноименной станцией метро проект отличается хорошей транспортной доступностью и находится в локации с развитой инфраструктурой и многочисленными скверами.

GloraX Урицкого – проект с разновысотными жилыми корпусами от 8 до 20 этажей и подземным паркингом. 20-этажные доминанты, расположенные по углам в северной части проекта, формируют силуэт жилого квартала. Чтобы наполнить квартиры и внутренний двор максимальным количеством солнечного света, авторы проекта понижают высотность домов в южной части, буквально открывая это пространство. Таким образом происходит визуальный переход от высотных доминант к городскому масштабу застройки.

В архитектуре проекта монументальность сочетается с динамикой за счет объемных решений и совершенно разных приемов, использованных на фасадах. В зависимости от стороны света фасады отличаются микромассингом, разной глубиной и модульностью. Обращенные к югу, они становятся более глубокими по сравнению с северной частью проекта за счет балконов. Чередование фактур, ниш и выступов задает определенный ритм зданиям. Горизонтальное членение фасадов делит объем не только высотных доминант, но и среднеэтажных корпусов, визуально подчеркивая модульность зданий и словно меняя их масштаб в зависимости от расстояния, на котором просматривается квартал.

Сам проект, выполненный в минималистичном стиле, отсылает к урбанистической эстетике за счет использования в архитектуре строгих и выверенных линий, сдержанных цветов и обилия стекла в фасадных решениях. Имитация кирпичной кладки сочетается с металлическими элементами, окрашенными в антрацит. Насыщенный, глубокий цвет эффектно гармонирует с блеском стекла и придает GloraX Урицкого изящный и современный облик.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Территория внутреннего двора GloraX Урицкого расположена на эксплуатируемой кровле подземного паркинга, рассчитанного на 271 машиноместо. Благоустройству территории уделяется особое внимание, над ним работают эксперты лаборатории продуктовых решений GloraX Lab. Помимо квартир, проектом предусмотрены коммерческие помещения для ритейла и востребованных резидентами бытовых сервисов, а также встроенный детский сад и физкультурно-оздоровительный центр.

«GloraX Урицкого отличается не только узнаваемым силуэтом. В нем нашли воплощение самые разные архитектурные элементы, сочетание которых и создает неповторимый облик. Четкий ритм строгих линий, практически шахматное чередование открытых балконов и остекленных лоджий, ярко выраженные скосы оконных откосов. Этот проект подобен классическому элегантному костюму, очень аккуратно скроенному, строгому, но выделяющемуся запоминающимися деталями, создающими определенный характер. Мы надеемся, что новый квартал станет интересной, акцентной деталью на городской ткани Московского района Казани», - отметил Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирования GloraX.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

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