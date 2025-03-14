В Казани утром и вечером в марте можно будет увидеть Венеру

Жители Казани с 17 по 25 марта смогут наблюдать Венеру в разных фазах утром и вечером. Такое явление случается раз в восемь лет. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова заведующей обсерваторией «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Альфии Нестеренко.

Венера – одна из самых заметных и ярких планет на небесном своде. Люди называли ее Утренней и Вечерней звездой, потому что в определенные периоды времени наблюдать эту планету можно и утром, и вечером.

Альфия Нестеренко сказала, что в этом году у россиян появится возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Этот эффект возникает, когда Венера находится примерно между Землей и Солнцем.

Она пояснила, что относительно большой наклон орбиты Венеры и ее близость к Земле в эти даты создают такие условия, при которых планета будет далеко от круга, по которому движется Солнце для наблюдателя с Земли.

По словам специалиста, разное освещение Венеры позволит увидеть ее разные фазы, в том числе «серпик» Венеры, который иногда называют «Венерианским месяцем».

Нестеренко также отметила, что Венеру можно будет увидеть вечером, сразу после заката Солнца, низко на западе и утром, перед восходом Солнца, на востоке. Такие условия повторяются каждые восемь лет. После 25 марта Венеру можно будет видеть только утром.

Она добавила, что с хорошим телескопом, даже любительским, с 17 по 25 марта можно будет увидеть удлиненные «рога» серпа Венеры. Это происходит из-за облаков на планете, которые находятся выше основного слоя облаков.