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Новости Татарстана и Казани
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В Казани утро началось с 7-балльных пробок
В Казани в четверг утром, 7 ноября, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Заторы образовались на Мамадышском и Вознесенском трактах, проспекте Победы, улице Ю.Фучика, проспекте Альберта Камалеева, Декабристов, Ф.Амирхана. Пробка из-за ДТП появилась на Сибирском тракте. Кроме того, затруднено движение в центре: на Лево-Булачной улице, Пушкина, Татарстан.
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