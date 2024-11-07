В Казани утро началось с 7-балльных пробок

В Казани в четверг утром, 7 ноября, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы образовались на Мамадышском и Вознесенском трактах, проспекте Победы, улице Ю.Фучика, проспекте Альберта Камалеева, Декабристов, Ф.Амирхана. Пробка из-за ДТП появилась на Сибирском тракте. Кроме того, затруднено движение в центре: на Лево-Булачной улице, Пушкина, Татарстан.