В Казани устроили облаву на таксистов – 30 водителей привлекли к ответственности

Автоинспекторы Казани вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции устроили облаву на водителей легковых такси и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время профилактического рейда проверено более 100 водителей и привлечено к административной ответственности более 30 недобросовестных перевозчиков, три автомобиля отправили на спецстоянку.

«В числе нарушений и несанкционированное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, технически неисправные автомобили», – указали в ведомстве.

Так, на Баумана в Казани остановили 34-летнего водителя Kia Rio, который ездил с водительским удостоверением другого государства, не имеющий российского национального водительского удостоверения, а также допуска на управление транспортным средством. Мужчину оштрафовали, а автомобиль отправили на спецстоянку.

«Перевозка людей должна осуществляться с максимальной безопасностью как для пассажиров, так и для водителя транспортного средства и для других участников дорожного движения. Поэтому к перевозке пассажиров предъявляются множество требований, которым должен соответствовать уровень подготовки водителей и безопасность эксплуатации транспортных средств», – напомнил начальник отделения регистрации автомототранспортных средств ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев.