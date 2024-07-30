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В Казани устроили облаву на таксистов – 30 водителей привлекли к ответственности
Автоинспекторы Казани вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции устроили облаву на водителей легковых такси и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Во время профилактического рейда проверено более 100 водителей и привлечено к административной ответственности более 30 недобросовестных перевозчиков, три автомобиля отправили на спецстоянку.
«В числе нарушений и несанкционированное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, технически неисправные автомобили», – указали в ведомстве.
Так, на Баумана в Казани остановили 34-летнего водителя Kia Rio, который ездил с водительским удостоверением другого государства, не имеющий российского национального водительского удостоверения, а также допуска на управление транспортным средством. Мужчину оштрафовали, а автомобиль отправили на спецстоянку.
«Перевозка людей должна осуществляться с максимальной безопасностью как для пассажиров, так и для водителя транспортного средства и для других участников дорожного движения. Поэтому к перевозке пассажиров предъявляются множество требований, которым должен соответствовать уровень подготовки водителей и безопасность эксплуатации транспортных средств», – напомнил начальник отделения регистрации автомототранспортных средств ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев.
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