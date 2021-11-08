В Казани устранили 87 участков концентрации дорожных аварий

В столице Татарстана продолжается «ритмичная» работа по ликвидации опасных участков дорог с высокой концентрацией ДТП. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По словам докладчика, специалисты зафиксировали 91 дорожный участок с повышенной концентрацией аварий, 87 участков уже ликвидированы. На остальных также ведутся работы по ликвидации.

«Необходимость принятия этих мер стала ясна по итогам анализа случившихся в прошлом году дорожно-транспортных происшествий. На выявленных участках были случаи с 33 погибшими», — пояснил Куляжев.

Замглавы исполкома города уточнил, что с начала года на казанских дорогах для повышения безопасности и эффективности движения автотранспорта установлены 1,5 тыс. дорожных знаков и восемь светофоров. Средства на это были выделены из республиканской казны.