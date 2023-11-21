В Казани установят требования к компенсационному озеленению

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В Казани установят единые требования к компенсационному озеленению — посадке деревьев и кустарников вместо поврежденных, уничтоженных с нарушением закона либо вырубленных в рамках строительства объектов. Проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

Документ установит параметры, которым должен соответствовать посадочный материал. Так, к примеру, запрещено брать материал из лесов — принимаются только саженцы из питомников. Кроме того, под категорический запрет попадает приобретение, завоз и высадка слабых, пораженных вредителями и болезнями саженцев. Сюда же относятся язвы, опухоли и некрозы на коре, повреждения кроны и штамба как механического, так и патологического характера.

Саженцы, используемые для компенсационного озеленения, должны быть с ровным и прямым стволом, симметричной кроной без сухих и поврежденных ветвей, одревесневшим верхушечным побегом и сформированной верхушечной почкой. Корневая система посадочного материала должна обладать хорошо выраженной скелетной частью, не содержать повреждений.

Если материал был завезен из других регионов и стран, то его качество должно подтверждаться сертификатом (разрешением) от Госинспекции по карантину растений. Если он закуплен внутри республики, то должны быть соблюдены правила внутреннего карантина, чтобы в городе не распространились опасные либо новые виды вредителей и болезней.

Кроме того, в документе указаны требования к посадочным местам, где будут проводиться работы по озеленению. Приемка таких работ будет проводиться начиная с 20 апреля и продлится до 30 ноября.

До передачи организации, которая возьмет деревья на содержание, исполнитель должен ухаживать за саженцами.