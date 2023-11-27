В Казани установят подсветку на 12 объектах культурного наследия по ул.Каюма Насыри

В Казани планируют установить архитектурно-художественную подсветку сразу на 12 объектах культурного наследия на ул.Каюма Насыри. Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Подсветить планируют следующие здания:

— мечеть Марджани;

— Апанаевская мечеть;

— Дом, где в 1853–1880 годах жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Мухаметзян Казаков;

— ансамбль «Усадьба Кушаева», в том числе главный дом, флигель и службы;

— Дом Шигабутдина Марджани;

— Дом Муллина с флигелем;

— Здание медресе «Марджания»;

— Казанская учительская семинария;

— Жилой дом (1880-е годы);

— Дом Усманова — Апанаевой;

— Дом Апанаевых;

— Лавка Апанаевской мечети.

Работы «направлены в том числе на обеспечение их (зданий) функционирования в современных условиях, в том числе улучшение их восприятия в ночное время, которое помогает подчеркнуть архитектурные детали, их фасады, линии и формы и создать интересный визуальный эффект (эстетическое впечатление), обеспечить видимость и ориентацию людей в темное время суток», говорится в документации.