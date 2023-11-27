Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани установят подсветку на 12 объектах культурного наследия по ул.Каюма Насыри
В Казани планируют установить архитектурно-художественную подсветку сразу на 12 объектах культурного наследия на ул.Каюма Насыри. Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Подсветить планируют следующие здания:
— мечеть Марджани;
— Апанаевская мечеть;
— Дом, где в 1853–1880 годах жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Мухаметзян Казаков;
— ансамбль «Усадьба Кушаева», в том числе главный дом, флигель и службы;
— Дом Шигабутдина Марджани;
— Дом Муллина с флигелем;
— Здание медресе «Марджания»;
— Казанская учительская семинария;
— Жилой дом (1880-е годы);
— Дом Усманова — Апанаевой;
— Дом Апанаевых;
— Лавка Апанаевской мечети.
Работы «направлены в том числе на обеспечение их (зданий) функционирования в современных условиях, в том числе улучшение их восприятия в ночное время, которое помогает подчеркнуть архитектурные детали, их фасады, линии и формы и создать интересный визуальный эффект (эстетическое впечатление), обеспечить видимость и ориентацию людей в темное время суток», говорится в документации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»