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Руc Тат
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Культура 27 ноября 2023 07:45

В Казани установят подсветку на 12 объектах культурного наследия по ул.Каюма Насыри

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В Казани планируют установить архитектурно-художественную подсветку сразу на 12 объектах культурного наследия на ул.Каюма Насыри. Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Подсветить планируют следующие здания:
— мечеть Марджани;
— Апанаевская мечеть;
— Дом, где в 1853–1880 годах жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Мухаметзян Казаков;
— ансамбль «Усадьба Кушаева», в том числе главный дом, флигель и службы;
— Дом Шигабутдина Марджани;
— Дом Муллина с флигелем;
— Здание медресе «Марджания»;
— Казанская учительская семинария;
— Жилой дом (1880-е годы);
— Дом Усманова — Апанаевой;
— Дом Апанаевых;
— Лавка Апанаевской мечети.

Работы «направлены в том числе на обеспечение их (зданий) функционирования в современных условиях, в том числе улучшение их восприятия в ночное время, которое помогает подчеркнуть архитектурные детали, их фасады, линии и формы и создать интересный визуальный эффект (эстетическое впечатление), обеспечить видимость и ориентацию людей в темное время суток», говорится в документации.

#объект культурного наследия #подсветка
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