В Казани установят почти 14 тыс. светильников для художественной подсветки зданий

В столице Татарстана планируют установку почти 14 тыс. светильников для декоративной подсветки 15 зданий и архитектурных объектов. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

«Казань на глазах преображается и становится все более комфортной. Подчеркнуть красоту города позволяет художественная подсветка зданий», – отметил Абдулхаков.

Он добавил, что за прошедший год было установлено 7,4 тыс. светильников для художественной подсветки.