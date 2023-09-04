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Новости Татарстана и Казани
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В Казани установят почти 14 тыс. светильников для художественной подсветки зданий
В столице Татарстана планируют установку почти 14 тыс. светильников для декоративной подсветки 15 зданий и архитектурных объектов. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
«Казань на глазах преображается и становится все более комфортной. Подчеркнуть красоту города позволяет художественная подсветка зданий», – отметил Абдулхаков.
Он добавил, что за прошедший год было установлено 7,4 тыс. светильников для художественной подсветки.
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