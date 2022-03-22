В Казани установят памятную доску в честь артистов Исламии и Халила Махмутовых

В Казани появится мемориальная доска в честь народных артистов ТАССР Исламии и Халила Махмутовых. Соответствующее постановление Правительства РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Памятную доску планируется установить на фасаде дома №9 по улице Жуковского. Определить балансодержателя должна будет мэрия Казани.

С предложением установить доску ранее выступили Минкультуры РТ и Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина, где служили артисты.

Надпись на мемориальной доске на русском и татарском языках будет гласить: «В этом доме жили народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РСФСР Исламия Идиатулловна Махмутова (в 2005–2019 гг.) и народный артист ТАССР Халил Закиевич Махмутов (в 2005–2012 гг.)».

Исламия Махмутова скончалась 3 декабря 2019 года. Халил Махмутов умер раньше жены, 28 сентября 2012 года.