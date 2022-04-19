В Казани установят памятную доску нейрофизиологу Евгению Никольскому

В Казани планируют установить мемориальную доску в честь нейрофизиолога Евгения Никольского. Проект соответствующего постановления Кабмина РТ размещен на сайте Правительства региона для общественного обсуждения. Разработало документ Минкультуры республики.

Инициативу увековечить память Никольского, помимо Министерства культуры Татарстана, выдвинул Казанский институт биохимии и биофизики — обособленное структурное подразделение Казанского научного центра РАН. Проект постановления на данный момент не утвержден.

Памятную доску предполагается установить на фасаде здания научного центра по адресу: ул. Лобачевского, д. 2/31. Надпись на русском и татарском языках будет гласить: «В этом здании в 1992–2018 гг. работал выдающийся российский нейрофизиолог, заслуженный деятель науки РФ и РТ, академик РАН Евгений Евгеньевич Никольский».

Евгений Никольский родился 11 апреля 1947 года в Таллине, в семье военного. Окончил Казанский медицинский институт. Работал сначала в родном вузе, а затем и в Казанском институте биохимии и биофизики. Член-корреспондент РАН с 2006 года, академик с 2011-го. Возглавлял научный совет Академии наук по физиологическим наукам.

Ученый исследовал особенности физиологии синаптических процессов, включая механизмы утомления скелетных мышц. Первым экспериментально доказал возможность создания нового класса лекарств — тканеспецифических ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Занимался доклиническими испытаниями препаратов против болезни Альцгеймера. Автор трех монографий и множества научных статей. Заслуженный деятель науки РТ и РФ.

Скончался исследователь на 72-м году жизни 14 июня 2018 года, о чем сообщал «Татар-информ».