В Казани установят новые мемориальные доски на фасадах домов и учебных заведений
В Казани планируется установка нескольких мемориальных досок на фасадах зданий, чтобы увековечить память выдающихся личностей. Проекты постановлений в данный момент проходят антикоррупционную экспертизу.
Согласно документам, планируется установка:
- мемориальной доски драматургу, писателю и общественному деятелю Туфану Миннуллину на доме по адресу ул. Толстого, 16А;
- мемориальной доски ветеранам органов внутренних дел Республики Татарстан – участникам Великой Отечественной войны Б.А. Ботову, Ф.И. Горшкову и В.П. Шихобалову на доме по адресу ул. 2-я Юго-Западная, 28;
- мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР Георгию Мосолову на фасаде Лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ по адресу ул. Рахматуллина, 2/18.
Тексты всех мемориальных досок будут дублироваться на русском и татарском языках.