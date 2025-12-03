В Казани установят новые мемориальные доски на фасадах домов и учебных заведений

В Казани планируется установка нескольких мемориальных досок на фасадах зданий, чтобы увековечить память выдающихся личностей. Проекты постановлений в данный момент проходят антикоррупционную экспертизу.

Согласно документам, планируется установка:

мемориальной доски драматургу, писателю и общественному деятелю Туфану Миннуллину на доме по адресу ул. Толстого, 16А;

мемориальной доски ветеранам органов внутренних дел Республики Татарстан – участникам Великой Отечественной войны Б.А. Ботову, Ф.И. Горшкову и В.П. Шихобалову на доме по адресу ул. 2-я Юго-Западная, 28;

мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР Георгию Мосолову на фасаде Лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ по адресу ул. Рахматуллина, 2/18.

Тексты всех мемориальных досок будут дублироваться на русском и татарском языках.