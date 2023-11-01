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Новости Татарстана и Казани
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В Казани установят мемориальные доски «Вакууммашу» и машиностроителю Капустину
На памятном строении у здания «Вакууммаша» в Казани установят сразу две мемориальные доски. Об этом говорится в постановлении Правительства Татарстана.
Первая доска увековечит память заслуженного машиностроителя РФ Николая Капустина (генеральный директор компании с 1991 по 2006 год). На ней будет указано на двух языках (татарском и русском): «Здесь в 1961 — 2006 гг. работал заслуженный машиностроитель Российской Федерации Николай Федорович Капустин».
Вторая доска посвящена самому предприятию, которому указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести. 1941 — 1945 гг.».
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