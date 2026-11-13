В Казани установят мемориальные доски Фатиху Амирхану и Фахри Маннапову

В Казани планируют установить мемориальные доски выдающемуся татарскому писателю Фатиху Амирхану и одному из основоположников татарской музыкальной культуры, актеру и певцу Фахри Маннапову. Соответствующие проекты постановлений Кабинета Министров РТ проходят антикоррупционную экспертизу.

Доска Фатиху Амирхану появится по адресу: улица Жуковского, дом 12. Текст гласит: «Здесь жил выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан».

Доска Фахри Маннапову будет установлена по адресу: улица Горького, дом 13. Текст на доске: «В этом здании в 1929–1951 гг. работал один из основоположников татарской музыкальной культуры, актер, певец Фахри Садретдинович Маннапов».

Оба проекта разработаны Министерством культуры РТ в целях увековечения памяти деятелей. Муниципальному образованию Казани рекомендовано определить балансодержателя мемориальных досок.