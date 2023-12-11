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В Казани установят мемориальную доску заслуженному лесоводу России и ТАССР
В Казани, на доме №65 по ул.Карла Маркса, установят мемориальную доску доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному лесоводу России и ТАССР Ахмадулле Газизуллину. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
На табличке на татарском и русском языках будет написано: «В этом здании в 2001 — 2015 гг. работал доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод Российской Федерации и Татарской АССР Ахмадулла Хадеевич Газизуллин».
Ахмадулла Газизуллин родился 20 марта 1931 года в деревне Нижний Арбаш Таканышского района ТАССР (ныне — Кукморский район РТ). Он был одним из инициаторов открытия в 2000 году в Казани факультета лесного хозяйства при Государственной сельхозакадемии.
За разработку и внедрение в производство прогрессивных сплошных рубок леса он в составе группы лесоводов Сабинского лесхоза в 2003 году был удостоен Государственной премии РТ в области науки и техники.
Его перу принадлежат свыше 250 научных и научно-методических работ в области лесного почвоведения, лесоведения и лесопользования. Он разработал рекомендации по выращиванию посадочного материала, оптимизации использования и воспроизводства лесных ресурсов.
Ахмадулла Газизуллин скончался в сентябре 2021 года.
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