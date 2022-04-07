В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки РФ Гузел Мухаметзяновой

На доме №12 по улице Исаева в Казани появится мемориальная доска заслуженному деятелю науки России, педагогу и ученому Гузел Мухаметзяновой. Постановление, подписанное Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, появилось на официальном портале правовой информации РТ.

«В этом здании в 1992 — 2013 гг. работала видный ученый и педагог, академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ Гузел Валеевна Мухаметзянова», — будет гласить надпись на доске. Планируется, что ее выполнят на татарском и русском языках.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани увековечат память народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Мемориальная доска будет установлена на доме по улице Толстого.