В Казани появится мемориальная доска первому профессору из татар Алмазу Юлдашеву

В Казани установят мемориальную доску доктору технических наук, профессору Алмазу Юлдашеву. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Принять предложение Министерства культуры РТ и Казанского государственного аграрного университета об установлении мемориальной доски А. К. Юлдашеву на фасаде здания по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 65», — сообщается в постановлении.

На доске будет нанесена надпись на русском и татарском языках: «В этом здании в 1953-2008 гг. работал член-корреспондент Академии наук РТ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Алмаз Киямович Юлдашев».

Алмаз Юлдашев родился 26 июля 1926 года в Чистополе Татарской АССР в семье учителей. Юлдашев окончил Казанский авиационный институт по специальности «моторостроение». Работал конструктором, начальником смены, ведущим конструктором завода №708. С 1962 по 1987 год заведовал кафедрой «Тракторы и автомобили» Казанского СХИ. Алмаз Юлдашев вел активную преподавательскую работу и вошел в историю развития науки по механизации сельского хозяйства и автотракторостроения как первый профессор из татар. Под его руководством защищено 18 кандидатских и три докторских диссертации. Профессор ушел из жизни 5 января 2010 года.