Кабинет Министров Татарстана принял решение об установлении мемориальной доски поэтессе Веронике Тушновой на фасаде дома № 40/11 по улице Бутлерова в Казани. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Памятный знак появится в целях увековечения памяти уроженки Казани, которая в 1941–1943 годах работала врачом в госпитале, располагавшемся в этом здании. На доске будет размещена надпись на русском и татарском языках: «В этом здании в 1941 – 1943 гг. работала в госпитале врачом уроженка г. Казани поэт, переводчик Вероника Михайловна Тушнова».